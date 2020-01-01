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Фильмы с Томом Крузом /Flickr

Знаменитый голливудский актер Том Круз начал свою карьеру еще в начале 80-ых, а известность ему принес фильм Рискованный бизнес 1983-го года. С того времени он стал набирать все большую популярность, которая росла с каждым годом. Сейчас на его счету множество культовых ролей в отличных фильмах, а кроме этого, Круз практически все трюки в своих фильмах выполняет самостоятельно. В скором времени он приступит к работе над новым боевиком, съемки которого планируют провести в космосе, а уже в 2020-ом выйдет сиквел знаменитой ленты Топ Ган.

3 июля 2020 года Тому Крузу исполнилось 58 лет.

Том Круз /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Томом Крузом, которые стоит посмотреть.

Миссия невыполнима: Последствия (2018)

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Шестая часть знаменитой шпионской франшизы, в которой на этот раз героям придется столкнуться с последствиями задержания Соломона Лейна. Теперь некие Апостолы собираются совершить ядерную катастрофу, а Итану Ханту нужно спасти и свою команду, и других людей.

Сделано в Америке (2017)

Биографическая лента о человеке, который стал самым молодым пилотом Боинга 747 в США, а со временем - одним из самых состоятельных людей в стране. Он делал деньги почти что из воздуха, а однажды связался с преступной организацией, став важным звеном в их деятельности.

Грань будущего (2014)

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После нападения неизвестной расы инопланетян на Землю были в ход пущены самые разные силы. Майор Уильям Кейдж отправился бой, где трагически скончался, но очнулся тем же утром, попав во временную петлю. Теперь он - единственная надежда на спасение, ведь он будет каждый раз умирать, возвращаясь назад, пока не разгадает секрет победы.

Мумия (2017)

Боец одного спецподразделения на Ближнем Востоке внезапно находит бункер, где лежит мумия ассирийской царицы. Ее тело решают перевезти в Лондон, но по пути происходит авиакатастрофа, а выживает только главный герой. И тогда богиня просыпается ото сна, выплескивая всю свою ярость на современное человечество.

Джек Ричер 2: Никогда не сдавайся (2016)

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Боевик об экс-военном Джеке Ричере, который приехал в Вашингтон, чтобы встретиться с новой главой его бывшего подразделения. Но накануне ее арестовывают и обвиняют в измене, а Джеку, уверенному в ее невиновности, придется спасти ее, попав в сети масштабного заговора.

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