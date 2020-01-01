ТОП-5 свежих фильмов с Томом Крузом, которые стоит посмотреть
Знаменитый голливудский актер Том Круз начал свою карьеру еще в начале 80-ых, а известность ему принес фильм Рискованный бизнес 1983-го года. С того времени он стал набирать все большую популярность, которая росла с каждым годом. Сейчас на его счету множество культовых ролей в отличных фильмах, а кроме этого, Круз практически все трюки в своих фильмах выполняет самостоятельно. В скором времени он приступит к работе над новым боевиком, съемки которого планируют провести в космосе, а уже в 2020-ом выйдет сиквел знаменитой ленты Топ Ган.
3 июля 2020 года Тому Крузу исполнилось 58 лет.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Томом Крузом, которые стоит посмотреть.
- Миссия невыполнима: Последствия (2018)
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Шестая часть знаменитой шпионской франшизы, в которой на этот раз героям придется столкнуться с последствиями задержания Соломона Лейна. Теперь некие Апостолы собираются совершить ядерную катастрофу, а Итану Ханту нужно спасти и свою команду, и других людей.
- Сделано в Америке (2017)
Биографическая лента о человеке, который стал самым молодым пилотом Боинга 747 в США, а со временем - одним из самых состоятельных людей в стране. Он делал деньги почти что из воздуха, а однажды связался с преступной организацией, став важным звеном в их деятельности.
- Грань будущего (2014)
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После нападения неизвестной расы инопланетян на Землю были в ход пущены самые разные силы. Майор Уильям Кейдж отправился бой, где трагически скончался, но очнулся тем же утром, попав во временную петлю. Теперь он - единственная надежда на спасение, ведь он будет каждый раз умирать, возвращаясь назад, пока не разгадает секрет победы.
- Мумия (2017)
Боец одного спецподразделения на Ближнем Востоке внезапно находит бункер, где лежит мумия ассирийской царицы. Ее тело решают перевезти в Лондон, но по пути происходит авиакатастрофа, а выживает только главный герой. И тогда богиня просыпается ото сна, выплескивая всю свою ярость на современное человечество.
- Джек Ричер 2: Никогда не сдавайся (2016)
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Боевик об экс-военном Джеке Ричере, который приехал в Вашингтон, чтобы встретиться с новой главой его бывшего подразделения. Но накануне ее арестовывают и обвиняют в измене, а Джеку, уверенному в ее невиновности, придется спасти ее, попав в сети масштабного заговора.
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