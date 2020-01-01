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ТОП-5 шикарных байопиков про бизнесменов

Кино про бизнес и про людей, которые его создают
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Байопики про бизнесменов
Байопики про бизнесменов
/Flickr

Кино про бизнес и людей, которые его создают, может вдохновлять и мотивировать или же просто увлекать и вызывать интерес. Особенно, если оно основано на биографиях людей. И ТОП-5 таких байопиков про бизнесменов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

  1. Основатель (2016)

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История о человеке по имени Рэй Крок, который был продавцом-неудачником, но однажды наткнулся на ресторан быстрого питания, созданный двумя братьями. И именно он помог этому заведению стать одним из популярнейших в мире под названием Макдональдс.

  1. Социальная сеть (2010)

Биографическая картина о Марке Цукерберге и людях, которые вместе с ним создавали . Их социальная сеть начала стремительно набирать популярность в интернете, а сами они стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.

  1. Стив Джобс (2015)

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Фильм Денни Бойла, показывающий не конкретный отрезок, а несколько эпизодов из жизни великого основателя корпорации Стива Джобса. В центре сюжета - реальные истории, связанные с разработками и презентациями революционных продуктов.

  1. Джой (2015)

Главная героиня - мать-одиночка, которую преследуют жизненные неурядицы. С самого детства она была любознательной и изобретательной, но родители не развивали ее таланты. Но однажды она решает основать свой бизнес, пройдя через множество испытаний.

  1. Харли и братья Дэвидсон (мини-сериал) (2016)

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В начале 20-го века школьные друзья Уильям Харли и Артур Дэвидсон собрали велосипед с мотором - так и началась история создания культового мотоцикла Харли Дэвидсон. Они вместе с братьями Артура основали мотокорпорацию, когда им было немного за двадцать. Но они были полны оптимизма и строили грандиозные планы, которые воплотили в жизнь.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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