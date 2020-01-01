Пальчики оближешь: ТОП-5 фильмов о еде, которые скрасят ваш вечер

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Вкусное кино /Flickr

Кино может быть не только интересным или волнующим, а еще и вкусным. Да, речь идет про фильмы о ресторанах, поварах и, в конце концов, о еде. В них присутствует кулинарная эстетика, красота и потрясающие истории. Так что они могут не только скрасить ваш вечер, но и вызвать аппетит.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов о еде.

Шеф Адам Джонс (2015)

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Главный герой - знаменитый шеф-повар, у которого есть собственный ресторан в Париже. Но однажды по своей же вине он его теряет, но не сдается, а снова собирает команду и перестраивает старое заведение в Лондоне, чтобы получить хотя бы три звезды.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту (2009)

Джули работает оператором в -центре, а также мечтает начать карьеру писательницы. Она обожает книгу о французской кухне Джулии Чайлд, поэтому и решает приготовить все 524 блюда, рецепты которых записаны на ее страницах.

Повар на колесах (2014)

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Отличная лента о шеф-поваре, потерявшем работу в элитном ресторане из-за своего нрава и конфликта с ресторанным критиком. Теперь он открывает закусочную на колесах, разъезжая на ней по Америке и готовя невероятно вкусную уличную еду. Там ему помогает друг и сын, который обучается кулинарному мастерству.

Шеф (2012)

В центре сюжета - молодой и очень упрямый повар, который поставил перед собой цель изменить предпочтения звездного шефа. Он вкалывает, добиваясь определенных высот, что в итоге делает его настоящим королем кухни.

Пряности и страсти (2014)

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Семья индийских эмигрантов открыла ресторан восточной кухни прямо напротив знаменитого бастиона французской кулинарии, удостоенного звезды Мишлен. И сначала между владельцами заведений начинается война за клиентов, однако добиться мира им помогает повар Хассан, обладающий безупречным чувством вкуса.

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