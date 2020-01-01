Натали Портман - 39: ТОП-5 отличных новых фильмов с ней

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Натали Портман /Getty Images

Голливудская актриса Натали Портман дебютировала в большом кино в 1994-ом году в культовой ленте Леон, когда ей было тринадцать лет. Сразу же после премьеры она стала популярной во всем мире, начав строить свою карьеру, которая продолжается и по сегодняшний день. За плечами у Портман множество отличных образов, а также в 2011-ом она получила Оскар на главную роль в ленте Черный Лебедь. Одним из следующих фильмов с ее участием станет Тор 4: Любовь и Гром, где она вернется к роли Джейн Фостер и станет Женщиной-Тором. Картина выйдет в 2022-ом году.

9 июня 2020 года Натали Портман исполнилось 39 лет.

Натали Портман /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных новых фильмов с Натали Портман, которые стоит посмотреть.

Между нами музыка (2015)

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Картина Терренса Малика о юной девушке, которая мечтает о музыкальной карьере, поэтому и встречается с продюсером. Но у нее возникают чувства к одному талантливому артисту в то время, как у второй половинки появляется еще одна женщина. И всем им предстоит сделать важный выбор.

Вокс Люкс (2018)

Селеста - талантливая ученица, любящая музыку. В конце 90-ых в ее школе одноклассник устроил стрельбу, а она едва выжила после трагедии. И спустя двадцать лет она построила блестящую карьеру, которой частично обязана своей психологической травме.

Джеки (2016)

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Отличная лента о первой леди США в 60-ых по имени Жаклин Кеннеди. Она была чрезмерно популярной и любимой многими, но в один ужасный день произошло убийство ее мужа и президента страны. И здесь показаны те ужасные события и то, что происходило после них, именно ее глазами.

Смерть и жизнь Джона Ф. Донована (2018)

Джон Донован получил огромную славу, но однажды ему пришлось заплатить за нее немалую цену. Все дело в том, что однажды он попадает в крупный скандал, заставивший его о многом задуматься, а также перевернувший всю его жизнь с ног на голову.

Аннигиляция (2017)

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Потерявшая мужа-военного, который был отправлен на тайное задание, профессор-биолог целый год пытается справиться с чувствами. Но однажды он возвращается с симптомами страшной болезни. И по дороге в больницу их перехватывают военные, ведь ее супруг - единственный, кто вернулся из экспедиции на секретную базу.

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