ТОП-5 свежих фильмов с Морганом Фриманом, которые стоит посмотреть
Голливудский актер Морган Фриман начал свою экранную карьеру в 1970-ых, снявшись в сериале Электрическая компания. Чуть позже он засветился и в большом кино, а вот широкую известность получил аж в 1987-ом, когда был номинирован на Оскар за роль в фильме Уличный парень. Заветную статуэтку он получил только в 2005-ом, но, несмотря на это, за его плечами множество потрясающих ролей в крупных проектах самых разных жанров. Сейчас Фриман не планирует уходить из кинематографа, продолжая активно появляться на больших и малых экранах. Одним из следующих лент с его участием станет Обратная тропа, где он сыграет главную роль вместе с Робертом Де Ниро.
1 июня 2020 года Моргану Фриману исполнилось 83 года.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Морганом Фриманом.
- Иллюзия обмана 2 (2016)
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Продолжение отличного криминального триллера о команде фокусников и иллюзионистов. Они снова объединились для того, чтобы противостоять более опасным врагам. Ведь теперь они должны раскрыть миру правду об одном жестоком техномагнате.
- Уйти красиво (2016)
Картина о трех старых друзья-пенсионерах, которые решили впервые в жизни нарушить закон, вернув все свои накопления. Им надоели оплаты счетов и безденежье, поэтому они спланировали ограбление банка, который когда-то ограбил их.
- Падение ангела (2019)
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Майк Бэннинг - верный агент секретной службы США, охраняющий президента. Но однажды вся его репутация начинает трещать по швам, когда после нового покушения на главу государства главным подозреваемым становится именно он.
- Сама жизнь (2014)
Главные герои - супружеская пара, которые женаты уже очень давно. Квартиру, где они прожили большую часть своей жизни, пара решает покинуть. Но ее продажа оказалась для них весьма непростым и очень стрессовым занятием.
- Щелкунчик и четыре королевства (2018)
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Семейная сказка о юной Кларе, которая на Рождество получила возможность отправиться в путешествие по загадочным странам. И ей обязательно нужно попасть в четвертую, где правит жестокий Мышиный Король со своей преданной армией.
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