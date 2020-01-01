ТОП-5 свежих фильмов с Морганом Фриманом, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Морганом Фриманом /Flickr

Голливудский актер Морган Фриман начал свою экранную карьеру в 1970-ых, снявшись в сериале Электрическая компания. Чуть позже он засветился и в большом кино, а вот широкую известность получил аж в 1987-ом, когда был номинирован на Оскар за роль в фильме Уличный парень. Заветную статуэтку он получил только в 2005-ом, но, несмотря на это, за его плечами множество потрясающих ролей в крупных проектах самых разных жанров. Сейчас Фриман не планирует уходить из кинематографа, продолжая активно появляться на больших и малых экранах. Одним из следующих лент с его участием станет Обратная тропа, где он сыграет главную роль вместе с Робертом Де Ниро.

1 июня 2020 года Моргану Фриману исполнилось 83 года.

Морган Фриман /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Морганом Фриманом.

Иллюзия обмана 2 (2016)

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Продолжение отличного криминального триллера о команде фокусников и иллюзионистов. Они снова объединились для того, чтобы противостоять более опасным врагам. Ведь теперь они должны раскрыть миру правду об одном жестоком техномагнате.

Уйти красиво (2016)

Картина о трех старых друзья-пенсионерах, которые решили впервые в жизни нарушить закон, вернув все свои накопления. Им надоели оплаты счетов и безденежье, поэтому они спланировали ограбление банка, который когда-то ограбил их.

Падение ангела (2019)

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Майк Бэннинг - верный агент секретной службы США, охраняющий президента. Но однажды вся его репутация начинает трещать по швам, когда после нового покушения на главу государства главным подозреваемым становится именно он.

Сама жизнь (2014)

Главные герои - супружеская пара, которые женаты уже очень давно. Квартиру, где они прожили большую часть своей жизни, пара решает покинуть. Но ее продажа оказалась для них весьма непростым и очень стрессовым занятием.

Щелкунчик и четыре королевства (2018)

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Семейная сказка о юной Кларе, которая на Рождество получила возможность отправиться в путешествие по загадочным странам. И ей обязательно нужно попасть в четвертую, где правит жестокий Мышиный Король со своей преданной армией.

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