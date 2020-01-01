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ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

Киноновинки, которые можно посмотреть в Сети
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Новинки кино, которые можно посмотреть дома
Новинки кино, которые можно посмотреть дома
/Flickr

Карантин все еще не заканчивается, а об открытии кинотеатров власти пока говорят очень неохотно. Но большие экраны приходится заменять экранами поменьше, смотря на них новинки, которые продолжают выходить на онлайн-площадках, стриминговых платформах и прочих сервисах в Сети.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.

  1. Любовнички

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В центре сюжета - двое супругов, которые вот-вот разведутся. Они отправляются в поездку в Новый Орлеан, но внезапно все складывается так, что их подозревают в убийстве. И теперь они должны доверится друг другу, чтобы работать сообща.

  1. Дожить до утра

Боевик с Брюсом Уиллисом о враче, который потерял лицензию. В его дом однажды врываются неизвестные, начав перестрелку. И один из злоумышленников оказался серьезно ранен. Тогда главный герой вынужден спасать его, иначе последствия могут быть слишком плохими.

  1. Пила: Начало

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Сразу же стоит отметить, что к франшизе хорроров Пила эта лента не имеет отношения. Ее сюжет рассказывает о раненых парне и девушке, оказавшихся в заброшенной психушке. Они ничего не помнят, а ответы на вопросы знает тот маньяк, который их похитил.

  1. Не та девушка

Тим Моррис познакомился с девушкой по имени Мисси, сразу же поняв, что она - та самая. Он решает пригласить ее на шикарный курорт, но по ошибке отправляет сообщение другой подруге с таким же именем. И эта Мисси - эксцентричная, взбалмошная и не стесняющаяся ничего.

  1. Белый, белый день

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Главный герой - начальник полиции, который потерял жену в автокатастрофе. Но внезапно он начинает подозревать, что его покойная супруга ему изменяла, и эта мысль никак не может его покинуть. Тогда из-за желания узнать правду он начинает заходить все дальше и дальше.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети

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Источник: Afisha.bigmir.net
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