ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома
И хотя карантин постепенно ослабляется, кинотеатры остаются закрытыми, поэтому премьеры и переезжают на более позднее время. Но есть ленты, которые продолжают выходить в цифровых магазинах, онлайн-кинотеатрах и стриминговых сервисах, которыми можно насладиться в любое удобное время.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.
- Ловушка разума
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Обычный рядовой юрист однажды узнает о лазейке, позволяющей не платить клиенту четыре миллиона долларов. Собираясь рассказать об этом руководству, он отправляется на тусовку со своей коллегой, где принимает одно загадочное средство. И вдруг он оказывается во временной петле.
- Опасная роль Джин Сиберг
Биографическая лента о популярной актрисе Джин Сиберг (здесь ее сыграла Кристен Стюарт), которая прославилась благодаря французской новой волне. Вернувшись в Голливуд, ее дела идут неплохо, но она начинает внезапный роман с лидером Черных Пантер, из-за чего становится мишенью спецслужб.
- Лицо со шрамом
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В центре сюжета - уже старый и вернувшийся из тюрьмы Аль Капоне. За ним все так же следит ФБР, в доме расставлены жучки, а подозрения падают на всех его родных. Все дело в том, что законникам так и не удалось найти огромную сумму денег, которую гангстер спрятал ото всех.
- Прощай
Главный герой - мужчина по имени Хуан, которые находится под домашним арестом. Ему разрешают посетить первое причастие дочери, после которого девочка погибает при странных обстоятельствах. Тогда он решает нарушить закон и отыскать виновных.
- Викинг Вик
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Анимационная лента о юном викинге Вике, который всегда мечтал стать героем, как и его отец, несмотря на свой маленький рост. И однажды его мать становится пленницей бога Локи, что побуждает паренька отправиться в неожиданное путешествие к самому Асгарду.
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