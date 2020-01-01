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ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

Киноновинки, которые вышли в онлайн
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Новинки кино, которые можно посмотреть дома
Новинки кино, которые можно посмотреть дома
/Flickr

И хотя карантин постепенно ослабляется, кинотеатры остаются закрытыми, поэтому премьеры и переезжают на более позднее время. Но есть ленты, которые продолжают выходить в цифровых магазинах, онлайн-кинотеатрах и стриминговых сервисах, которыми можно насладиться в любое удобное время.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.

  1. Ловушка разума

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Обычный рядовой юрист однажды узнает о лазейке, позволяющей не платить клиенту четыре миллиона долларов. Собираясь рассказать об этом руководству, он отправляется на тусовку со своей коллегой, где принимает одно загадочное средство. И вдруг он оказывается во временной петле.

  1. Опасная роль Джин Сиберг

Биографическая лента о популярной актрисе Джин Сиберг (здесь ее сыграла Кристен Стюарт), которая прославилась благодаря французской новой волне. Вернувшись в Голливуд, ее дела идут неплохо, но она начинает внезапный роман с лидером Черных Пантер, из-за чего становится мишенью спецслужб.

  1. Лицо со шрамом

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В центре сюжета - уже старый и вернувшийся из тюрьмы Аль Капоне. За ним все так же следит ФБР, в доме расставлены жучки, а подозрения падают на всех его родных. Все дело в том, что законникам так и не удалось найти огромную сумму денег, которую гангстер спрятал ото всех.

  1. Прощай

Главный герой - мужчина по имени Хуан, которые находится под домашним арестом. Ему разрешают посетить первое причастие дочери, после которого девочка погибает при странных обстоятельствах. Тогда он решает нарушить закон и отыскать виновных.

  1. Викинг Вик

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Анимационная лента о юном викинге Вике, который всегда мечтал стать героем, как и его отец, несмотря на свой маленький рост. И однажды его мать становится пленницей бога Локи, что побуждает паренька отправиться в неожиданное путешествие к самому Асгарду.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети

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Источник: Afisha.bigmir.net
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