День Победы: ТОП-5 фильмов о Второй Мировой, которые потрясают

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Фильмы ко Дню Победы

Девятого мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году исполняется 75 лет с окончания тех трагических событий, однако традиционного праздничного парада в столице и других городах не будет из-за пандемии коронавируса. И редакция сайта Afisha.bigmir.net предлагает вспомнить пять потрясающих фильмов о самом масштабном военном конфликте в истории, снятых в разные года и разными режиссерами.

По соображениям совести (2016)

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Великолепная картина Мела Гибсона о первом идейном уклонисте во Времена Мировой войны. Его звали Дэзмонд Досс, и он отказался даже брать в руки оружие во время битвы за Окинаву. Но он стал медиком, который спас жизни многим солдатам.

Список Шиндлера (1993)

Киношедевр, рассказывающий реальную историю Оскара Шиндлера - члена партии нацистов, у которого была своя фабрика. Этот загадочный человек рисковал всем, что у него есть, и даже жизнью, укрывая более тысячи евреев во время войны.

Иди и смотри (1985)

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Юный мальчишка Флера откопал карабин и отправился к партизанам в лес. Тогда он был еще ребенком, но проходя через весь ужас войны, он взрослел с каждым днем. Ведь то, что он увидел, исказило его детские черты, заменив их старческими морщинами.

Дюнкерк (2017)

В самом начале Второй мировой войны во время Дюнкеркской операции триста тысяч солдат оказались в ловушке. За их спинами было бескрайнее море, а впереди - вражеские войска, которые сжимали их тисками. И, казалось, что спасти их может только настоящее чудо.

В бой идут одни старики (1973)

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Культовая классическая лента Леонида Быкова, в которой он также сыграл одну из главных ролей. Сюжет рассказывает о поющей эскадрилье, в которую капитан Титаренко набирал новичков. Многих из них по возможности в бой не выпускали, но для каждого приходило время броситься к своим самолетам.

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