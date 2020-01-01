ТОП-5 фильмов на майские праздники, которые скрасят отдых

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Фильмы на майские праздники /Facebook

В этом году майские праздники проходят в непривычном режиме, да и прочувствовать теплую и цветущую весну (которая, кстати говоря, уже наступила) сейчас гораздо сложнее. Но как-то наполняться хорошим настроением все-таки нужно, и помогут в этом яркие, душевные и отдыхающие фильмы, которые зарядят позитивными эмоциями.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 классных фильмов на майские праздники.

Магия лунного света (2014)

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Картина Вуди Аллена, в центре сюжета которой - талантливый иллюзионист и молодая девушка, уверяющая других, что умеет связываться с умершими. Он приезжает на Лазурный берег для того, чтобы разоблачить ее, но между ними возникает связь, пусть и не без напряжения.

Семья по-быстрому (2018)

Яркая и добрая лента о супружеской паре, которые думали, что не хотят пополнения. Но однажды они решили посетить приют, где выбрали сразу троих детей на усыновление. К их удивлению, знакомство и времяпровождение шли очень хорошо. Вот только они заблуждались, ведь стать большой и дружной семьей по-быстрому оказалось не очень-то и просто.

Чудо (2017)

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Август Пулман - обычный мальчик, любящий игры, Звездные Войны, свою собаку, а также ссорящийся с сестрой. В общем, он живет обычной жизнью, кроме того, что всегда был на домашнем обучении из-за того, что у него редкая болезнь лица. Теперь он должен пойти в школу, где его встретят другие дети.

Человек-Паук: Вдали от дома (2019)

Фантастический блокбастер, с которым можно отлично провести время, отдыхая и наслаждаясь зрелищем. В этой части Питер Паркер со своими одноклассниками отправляется в путешествие по Европе. И их безмятежное времяпровождение внезапно нарушается нападением неких существ, так что Питеру придется снова надеть паучий костюм, а также познакомиться с загадочным героем Мистерио, который вдруг вызвался ему помочь.

Я, Ты, Он, Она (Я, Ти, Він, Вона) (2018)

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Легкая украинская комедия о супругах, которые уже десять лет в браке. Но разрушившиеся отношения привели к тому, что теперь у них есть любовники, да и сами они решили расстаться. Только судья дает им испытательный срок на месяц. И удастся ли им что-либо изменить на это время?

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