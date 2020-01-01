ТОП-5 свежих фильмов с Эмбер Херд, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Эмбер Херд /Flickr

Эмбер Херд изначально выбрала профессию модели в Нью-Йорке, однако со временем стала актрисой, переехав в Лос-Анджелес. Там она начала сниматься в сериалах, а в 2004-ом вышел фильм В лучах славы, который стал ее дебютом в большом кино. После этого последовала череда картин, которые повысили ее популярность, а в 2011-ом она снялась в Ромовом дневнике, на съемках которого и познакомилась с Джонни Деппом. Сейчас Херд находится в эпицентре скандала, связанного с судебными разбирательствами ее и Деппа, однако все же она наиболее известна благодаря своей кинокарьере, которую продолжает развивать по сегодняшний день.

22 апреля 2020 года Эмбер Херд исполнилось 34 года.

Эмбер Херд /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Эмбер Херд.

Девушка из Дании (2015)

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История, начавшая в 1920-ых в Дании, рассказывает о художнице Герде Вегенер, которая однажды попросила своего мужа Эйнара попозировать в качестве женской модели. Эти картины становятся популярны, а Эйнеру все больше начинает нравится его женская внешность. И тогда он решает стать первым человеком, который сменит свой пол хирургическим путем.

Лондонские поля (2018)

Главная героиня - эффектная и красивая ясновидящая Никола Сикс. Постоянно она живет с ощущением, что смерть уже близка. Но, несмотря на это, она начинает любовные отношения одновременно с тремя мужчинами. А один из них, по мнению Николы, станет ее убийцей.

Аквамен (2018)

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Кинокомикс Джеймса Вана об Артуре Карри - получеловеке-полуатланте. Когда-то он узнает, что имеет особую связь с рыбами и прочими подводными существами, обладает суперсилой, а также является наследником трона Атлантиды. Вот только на это место претендует и его родной брат, который вот-вот развяжет войну между мирами.

3 дня на убийство (2014)

Боевик о секретном агенте спецслужб, который в течение десяти лет не рассказывал семье о своей работе, из-за чего у них испортились отношения. Теперь же он узнает, что смертельно болен, а осталось ему всего полгода, за которые нужно наладить отношения с дочерью. Однажды ему предлагают новое задание, а взамен он сможет получить экспериментальное лекарство. Но у него есть побочные эффекты.

Когда я снова проживу свою жизнь (2015)

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Пол Ломбард - некогда знаменитый музыкант, который желает вернуться на сцену. И в это же время к нему переезжает дочь, которая тоже занимается музыкой, а к тому же еще и является бунтаркой. И оба они хотят изменить свои жизни и начать все с чистого листа.

Ранее сообщалось о том, что актеру Джеймсу Франко исполнилось 42 года