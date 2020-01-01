ТОП-5 фильмов, которые сделают ваш выходной еще лучше

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Кино на выходные /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти качественных и интересных фильмов. Они могут помочь скрасить свободные дни на карантине, вечера после работы или сделать лучше досуг выходного дня.

Прекрасный день по соседству (2019)

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Фред Роджерс - ведущий популярной детской передачи 80-ых, у которого должен взять интервью циничный журналист Ллойд Вогел. Роджерс кажется ему неинтересным из-за своей чрезмерной вежливости, однако личное знакомство с ним переворачивает с ног на голову и его мнение, и жизненные взгляды.

Игры разумов (2018)

Действие этой картины разворачивается в Англии 19-го века, когда профессор из Оксфорда Джеймс Мюррей взялся за написание первого словаря английского языка. А главным его помощником в этом деле стал доктор Уильям Майнор - заключенный психбольницы для особо опасных преступников.

Форсаж: Хоббс и Шоу (2019)

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Эффектный и зрелищный боевик, который является спин-оффом серии Форсаж. В центре сюжета - вечно враждующие спецагент Хоббс и бывший разведчик Шоу. Но этим двум, ненавидящим друг друга мужчинам, однажды придется объединить свои силы в борьбе с врагом, который представляет огромную угрозу.

Мастер (2012)

Главный герой - вернувшийся с войны моряк, который никак не может найти себе место в послевоенном мире. Однажды он оказывается на борту судна, принадлежащего некоему писателю и философу, создавшему необычный религиозный культ. Тогда он становится его помощником во многих делах. Но кем на самом деле является его наставник?

К звездам (2019)

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Когда-то давно в ходе космической программы по поиску внеземной жизни капитан Клиффорд Макбрайд пропал без вести после подачи сигнала с Нептуна. И теперь спустя шестнадцать лет эта миссия возобновляется, а доверяют ее сыну Макбрайда - космонавту майору Рою, который должен добраться до марсианской базы и попытаться связаться со своим отцом.

Ранее мы писали о пяти фильмах для семейного просмотра