ТОП-5 свежих фильмов с Майклом Фассбендером, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Майклом Фассбендером /Getty Images

Знаменитый ирландский актер Майкл Фассбендер начал свою карьеру с театра, а со временем стал сниматься в музыкальных и рекламных клипах. Первым его появлением на телеэкране стала роль сержанта Кристенсона в сериале Братья по оружию. После этого он начал сниматься в большом кино, а на его счету есть как участие в мейнстримных лентах, так и в авторских. Фассбендер дважды был номинирован на Оскар за злодея в фильме 12 лет рабства и главную роль в байопике Стив Джобс. В будущем его можно будет увидеть в продолжении Кунг Фьюри и перезапуске вестерна Дикая Банда.

2 апреля 2020 года Майклу Фассбендеру исполнилось 43 года.

Майкл Фассбендер /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Майклом Фассбендером.

Свет в океане (2016)

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Мелодраме о смотрителе маяка Томе, который только вернулся с войны. Он встретил девушку Изабэль и между завязался роман. Вместе они начинают жить на уединенном острове, а вскоре к их берегу пристает лодка с младенцем, которого они забирают. Но это решение внесет в их жизнь серьезные изменения.

Стив Джобс (2015)

Биографическая лента о легендарном основателе компании Apple Стиве Джобсе. Она разделена на три части, каждая из которых показывает создание нового революционного продукта, а также презентацию его людям.

Чужой: Завет (2017)

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Экипаж космического корабля Завет решает осмотреть удаленную планету, которая кажется им прекрасным местом. Но оказывается, что это - настоящий ад, на котором живет синтетический андроид, выживший после миссии Прометей.

Макбет (2015)

Главный герой - лорд Макбет, живущий в Шотландии ХI века. Возвращаясь домой после очередной победы в сражении, он встретил прорицательниц, которые предсказали ему, что он вскоре станет королем. И жажда к власти охватывает его, а супруга предлагает воплотить в жизнь самые ужасные идеи. Вот только в итоге это приведет к большой трагедии.

Люди Икс: Апокалипсис (2016)

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Кинокомикс о мутантах Людях Икс, которые вынуждены жить в очень непростое время. Однако вскоре им предстоит встретиться с древним существом по имени Апокалипсис и его всадниками. И эта схватка может стать последней не только для них, но и для всего человечества.

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