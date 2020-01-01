День Смеха 2020: ТОП-5 классных свежих комедий

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Комедии на первое апреля /Flickr

Первого апреля отмечается День Смеха - праздник, в который принято разыгрывать друзей и знакомых, подшучивать или же просто дарить хорошее настроение. Но поскольку карантин ограничивает возможности встреч с людьми, то в этот день можно просто насладиться отличными свежими комедиями, которые редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

Отпетые мошенницы (2019)

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Комедия о двух мошенницах, подход к делам у которых очень отличается. Одна плавает мелко, а вторая предпочитает использовать всю свою силу, обводя мужчин вокруг пальца. И однажды им суждено будет встретиться, дабы стать тандемом, а после - посоревноваться, пытаясь совершить аферу с одним привлекательным миллиардером.

Агент Джонни Инглиш 3.0 (2018)

Третий фильм о знаменитом агенте секретной службы Ее Величества, которому придется вернуться к делам, когда все остальные коллеги выйдут из игры. Теперь он, чтящий аналоговые традиции в цифровом мире, должен взяться за непростую миссию. Ну и, конечно же, не обойдется все без курьезов и неловких ситуаций.

Кролик Джоджо (2019)

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Потрясающая сатирическая картина от Тайки Вайтити, события которой разворачиваются в гитлеровской Германии. В центре сюжета - юный Йоханнес, который слепо предан нацистским идеям, а его воображаемый друг - никто иной, как Адольф Гитлер. Вот только однажды он узнает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.

Соник в кино (2020)

Экранизация культовых игр о еже Сонике, который попал на нашу планету и вынужден был скрываться. Но однажды он выдаст себя перед полицейским Томом Вачовски, втянув его в неприятности. Ведь все дело в том, что за Соником уже охотится злобный доктор Роботник.

Джуманджи: Новый уровень (2019)

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Приключенческая комедия о друзьях, которые уже побывали в мире Джуманджи через игровую консоль. Но теперь в виртуальную реальность им придется снова вернуться, чтобы спасти друга Спенсера, вновь застрявшего там. Только на этот раз у них новые компаньоны, а в игре изменились правила. Так что их приключение будет еще более захватывающим.

Ранее мы писали о пяти отличных мультфильмах, которыми можно отвлечь не только детей, но и себя