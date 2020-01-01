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Фильмы с Дэниэлом Крэйгом /Flickr

Дэниэл Крэйг начал карьеру актера со съемок в фильмах и сериалах на ТВ, которые не принесли ему популярности. Однако первую волну известности он получил, снявшись в ленте Лара Крофт: Расхитительница гробниц с Анджелиной Джоли, после чего его карьера стремительно пошла вверх. Самой известной для него является роль агента 007 Джеймса Бонда, которую он впервые исполнил в фильме Казино Рояль 2006-го, а также уже в апреле 2020-го вернется к ней в боевике Не время умирать.

2 февраля 2020 года актеру Дэниэлу Крэйгу исполнилось 52 года.

Дэниэл Крэйг /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Дэниэлом Крэйгом, которые стоит посмотреть.

Девушка с татуировкой дракона (2011)

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Детективный триллер о талантливом журналисте Микаэле Блумквисте и хакерше Лисбет Саландер, которых наняли для расследования дела о пропаже девушки, принадлежавшей могущественному клану. Это произошло сорок лет назад на острове, однако ее дядя уверен, что ее убили члены семьи.

007: Спектр (2015)

Тогда как М пытается предотвратить ликвидацию разведывательной службы МИ-6, агент Джеймс Бонд зашифрованное послание от анонимного источника. Оказывается, таинственная и опасная организация СПЕКТР затевает глобальную катастрофу. И на их след выходит агент 007.

Удача Логана (2017)

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В центре сюжета этой криминальной комедии - уволенный с работы парень по имени Джим Логан. Он затевает крупное ограбление хранилища, заручившись поддержкой брата и еще нескольких людей. Все тщательно продумано, поэтому они надеются выбраться сухими из воды. Но получится ли?

Лос-Анджелес в огне (2017)

Весной 1991-го года суд оправдал четырех полицейских, зверски избивших чернокожего таксиста в Лос-Анджелесе. Именно это стало причиной массовых беспорядков. И в центре этой истории находится белый мужчина Оби, который помогает своей подруге Милли защитить ее приемных детей от насилия, которое царит в городе.

Достать ножи (2019)

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Картина Райана Джонсона рассказывает о семье 85-летнего автора детективных романов, которая собралась на празднование его дня рождения. Но сразу после его обнаруживают мертвым, делая вывод, что это было самоубийство. Полиция решает опросить родственников, которые скрывают истинную правду об отношениях с погибшим, а к делу присоединяется талантливый и известный частный детектив.

Ранее сообщалось о том, что режиссеру Джеймсу Вану исполнилось 43 года