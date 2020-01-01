ТОП-5 фильмов про богов и титанов, которые погрузят в фантастические миры

Поделись







Фильмы про богов и титанов /Flickr

Зрелищные картины, которые погружают зрителя в фантастических и красивые миры, а сюжеты в них основаны на книгах, мифах, легендах и прочих историях про богов и титанов. Они приковывают внимание, поражают воображение и просто-напросто дарят возможность провести ближайшие пару часов, получая удовольствие от просмотра. ТОП-5 таких фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Тор (2011)

Читай также: ТОП-5 зрелищных фильмов про античность

Блокбастер о могучем воине Торе, который еще слишком высокомерен, чтобы быть настоящим правителем Асгарда. И из-за его необдуманных поступков в его мире начинается война, а в наказание бога грома отправляют на Землю, где ему нужно научиться жить среди обычных людей.

Гнев титанов (2012)

Персей уже десять лет как сразил Кракена, а теперь живет спокойной жизнью, воспитывая сына. Но борьба Богов и Титанов все еще продолжается, и когда Аид с Аресом задумывают убить Зевса, он решает не оставаться в стороне и стать участником этой войны.

Геракл (2014)

Читай также: ТОП-5 отличных фильмов про доисторические времена

Полубог-получеловек Геракл, совершивший 12 подвигов, после потери семьи находит утешение только в сражениях. Он совершил много ошибок на своем пути, но теперь обзавелся верными спутниками. И однажды их нанял фракийский царь, дабы они обучили его воинов. Но это работа обернется для них кое-чем другим.

Боги Египта (2016)

Бог тьмы Сет однажды убивает брата Осириса, заняв трон, тем самым погрузив в хаос египетское царство. Все это не нравится остальным богам, но помощи в этой истории ждут от простого смертного Бека, который является талантливым вором, а поэтому, его просят украсть глаз Гора, который хранит при себе тираничный правитель. Ведь только Гор может изменить ход истории.

Чудо-женщина (2017)

Читай также: ТОП-5 захватывающих фильмов про девушек-воительниц

Главная героиня - принцесса амазонок Диана, которой суждено стать непобедимой воительницей. Но однажды на ее райский остров попадает американский пилот разбившегося самолета, который сообщил ей о том, что на Земле идет война. И она принимает решение покинуть дом, дабы помочь простым людям достигнуть мира.

Ранее мы писали о пяти классных фильмах про самураев