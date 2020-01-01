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Фильмы про свингеров /facebook.com/swingeri

Кого-то это слово пугает, у кого-то вызывает отвращение, а кого-то наоборот - привлекает. Но в кино затрагиваются самые разные темы, поэтому и обмен сексуальными партнерами в фильмах тоже демонстрировался. Такие ленты иногда призваны рассказывать о разнообразном сексуальном опыте, раскрепощать зрителя или же просто вызывать различные эмоции.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 горячих фильмов про свингеров.

Несколько счастливцев (2010)

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Французская мелодрама, которая серьезно и в какой-то степени даже глубоко подходит к теме свингерства. Главные герои - две влюбленные пары, ищущие не просто разнообразие, а новые формы любви, где присутствует больше, чем двое людей.

Ночевка (2015)

Переехав в Лос-Анджелес, Алекс и Эмили хотят найти новых друзей. И однажды у них это выходит, и они даже получают приглашение присоединиться к семейному ужину. И тогда, когда их дети лягут спать, они начнут делиться тайнами, оголяя души и тела.

Свингеры (2018)

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Украинская популярная комедия, в которой речь идет о двух семьях. Ирина и Андрей уже давно живут без секса, а страсти между ними как будто бы и не было. А вот бизнесмену Игорю скучно со своей девушкой Илоной. И те, и те хотят разнообразить свою половую жизнь, поэтому решают принять участие в сексуальном и совместном эксперименте. Вот только все это обернется для каждого из очень неожиданным образом.

Старая добрая оргия (2011)

Главный герой - тридцатилетний мужчина Эрик, который живет в доме, где уже долгое время проходят легендарные тематические вечеринки. Но вот неудача - его отец собрался продавать это место. И перед тем, как съехать, Эрик вместе со своими друзьями решает устроить прощальную тусовку со старой доброй оргией.

По взаимному согласию (1992)

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Драматический триллер с Кевином Спейски и Кевином Клайном о друзьях-соседях, которые на ужине в ресторане пришли к мысли, что они хотят обменяться партнерами. Все согласны, и никто не ревнует. Но будьте готовы, приведет эта затеи к кое-чему неожиданному!

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