Кинопремьеры: Плохие парни 3, номинант на Оскар и украинский боевик

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Кинопремьеры недели /Flickr

Предпоследние январские премьера по-настоящему порадуют любого киномана и просто зрителя, который однозначно найдет что-нибудь себе по вкусу. Поэтому самое время определяться уже сейчас, что мы будем смотреть в ближайшее время - украинское кино, номинанта на Оскар, новых Плохих парней с Уиллом Смитом, триллеры, мультфильмы или даже эротику.

Плохие Парни навсегда

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Долгожданная третья часть криминально-комедийного боевика с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Спустя 17 лет напарники спорят, идти на пенсию или нет, и ответ становится очевидным, когда Майк Лоури схватывает вражескую пулю. Кстати, наша редакция уже посмотрела фильм и написала на него рецензию.

Девушка в лабиринте

Триллер о девушке, которую похитили пятнадцать лет назад, а сейчас она очутилась на больничной койке в палате, где не окон. Один доктор обещает ей помочь, рассказав правду. Но можно ли ему верить, особенно, когда параллельно ее дело уже расследуют?

Кролик Джоджо

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Лента, получившая аж семь номинаций на Оскар-2020, рассказывает о мальчике, над которым издеваются ровесники, отца нет, а мама думает, что он все выдумал. И тогда он придумывает себе воображаемого друга - Адольфа Гитлера, который не похож на настоящего фюрера.

Барашек Шон: Фермагеддон

Мультфильм о знаменитом барашке по имени Шон, который в этот раз около своей фермы внеапно обнаруживает инопланетное существо. И, стремясь защитить его, он становится его опекуном.

Экс

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Основанная на реальных событиях 1932-го года картина рассказывает о бойцах Украинской войсковой организации, которые задумали ограбить польское почтовое отделение. Но их дело пошло не по плану и превратилось в настоящую бойню. Эту ленты мы также уже посмотрели и опубликовали на нее рецензию.

Соглашение с потусторонним

Проведя восемь лет в заключении из-за обряда экзорцизма отец Ламберт ищет искупление. Он познакомился с молодым отцом-одиночкой, который уверен, что на его семье лежит проклятие. А сам Ламберт понял, что в его доме живет демон.

Best Erotic Shorts

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Серия короткометражек со всеми в эротическом жанре, которые целых полтора часа будут дарить зрителям настоящее наслаждение. Этой зимой точно может быть очень жарко, когда на экране такое нескромное зрелище!

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