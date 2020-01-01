ТОП-5 фильмов о гениальных аферистах, которые прикуют к экрану

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Фильмы об аферистах /Flickr

В реальном ли мире или в выдуманном аферисты проделывают невероятные дела, блистая умом, находчивостью и иногда даже своей харизмой. В такие ситуации самим лучше, конечно же, не попадать, но вот посмотреть на это в фильмах лишним точно не будет. Ведь они всегда насыщены, захватывающие и впечатляющие!

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов о гениальных аферистах.

Афера под прикрытием (2016)

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Реальная история об агенте ФБР Роберте Мазуре, который должен был провести свое самое необычное и сложно дело - внедриться в преступную группировку самого Пабло Эскобара. Вместе с напарниками ему нужно было жить абсолютно новой и незнакомой ему жизнью, а также делать то, о чем раньше он даже подумать не мог.

Иллюзия обмана (2013)

Они - команда лучших иллюзионистов, которым нет равных во всем мире. Их шоу бесподобны, а собираются на них сотни и даже тысячи людей. Но главная их задача не впечатлить обманчивых зрителей, ведь все это делается лишь для отвода глаз, пока в это время они совершают крупные ограбления.

Фокус (2014)

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Главный герой - блестящий мошенник, который знакомиться с девушкой, работающей на том же поприще. Они влюбляются и заводят отношения, но вскоре понимают, что это становится преградой для их бизнеса, и им приходится расстаться. Но надолго ли?

Афера доктора Нока (2017)

Авантюрист Нок, живущий в 1950-ых, скрывается во французском городке, притворившись врачом. И даже здесь он умудряется выйти в плюс, леча людей от болезней, которых у них нет. Только внезапно всему этому мешает возникшие чувства к одной женщине, а кроме этого, на пороге появляется знакомый из прошлого.

Паразиты (2019)

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Отличный триллер об одной бедной семье, которая еле сводит концы с концами. Но сыну однажды выпадает шанс попасть на работу в одну богатую семью преподавателем английского. Подделав документы, он приходит на собеседование и его принимают. И там он придумывает хитрый план о том, как устроить сюда своих родных.

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