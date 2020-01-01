Дж. К. Симмонсу - 65: ТОП-5 отличных фильмов с ним, которые стоит смотреть

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Дж. К. Симмонс /Getty Images

Сегодня, 9 января, всемирно известный голливудский актер, обладатель премий Оскар, Золотой глобус, BAFTA и многих других, звезда различных фильмов и сериалов Джонатан Кимбл Симмонс отметил свой юбилей - ему исполнилось 65 лет.

Начав карьеру в театре несколько лет Джей шел до телевидения, в котором начал работать в 1990-ых. Там же он сыграл в сериале Закон и Порядок, благодаря которому о нем узнали люди. Со временем он стал сниматься в большом кино, где и продолжает свою деятельность по сегодняшний день. В будущем он, скорее всего, вернется к киновселенной Marvel, где играет Джея Джону Джеймсона (начиная с начала 2000-ых в лентах о Человеке-пауке), а также в многих других многообещающих лентах.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных фильмов с Дж. К. Симмонсом.

Музыка продолжала играть (2011)

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Малоизвестный, но хороший и трогательный фильм о мужчине, сын которого из-за опухоли в мозге теряет память. Но отец пытается наладить с ним отношения и восстановить его хрупкое здоровье через музыкальную терапию.

Расплата (2016)

Кристиан Вульф - необычный человек и математический гений, который помогает в аудиторском деле преступным организациям. Но когда за ним начинают охотится законники, он решает взять себе в клиенты, казалось бы, чистую компанию по разработке робототехники. Но когда Кристиан берется за это дело, начинается череда непредсказуемых событий.

Одержимость (2014)

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Великолепная и оскароносная лента о парне по имени Эндрю, мечтающем о музыкальной карьере. Он чудом попадает в оркестр лучшего дирижера в стране, но даже не представляет, насколько высоки запросы тиранического начальника и насколько безграничны возможности его самого.

Холостяки (2017)

Овдовевший мужчина вместе со своим 17-летним сыном решает начать жизнь заново, переехав из маленького городка в Лос-Анджелес. И это сработало, ведь вокруг них появилось много женщин, с которыми можно залечить раны. Но при всем этом появился риск отдалиться друг от друга.

Двойник (По ту сторону) (сериал) (2017 - 2019)

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Сериал в жанре фантастического триллера рассказывает о мужчине по имени Говард Силк, который является маленькой и малозначимой частью огромной системы, работая в одном агентстве. Но все меняется после того, как он узнает, что его фирма занимается охраной порталов между параллельными мирами.

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