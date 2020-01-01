ТОП-5 прекрасных рождественских фильмов, которые скрасят праздник

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Рождественские фильмы /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net поздравляет всех читателей с замечательным праздником Рождества Христова. Мы желаем вам благополучия, счастья, а также уюта и удачи во всем. Этот день, как и разные другие большие праздники, многие отмечают в кругу семьи, друзей, близких и любимых людей. Именно поэтому мы составили список ТОП-5 прекрасных рождественских фильмов, которые стоит посмотреть, чтобы скрасить вечер отличным настроением.

Пережить Рождествo (2004)

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Однажды перед праздниками один состоятельный мужчина приезжает в дом его детства, где уже живут другие люди. Но ему настолько хочется снова пропитаться духом Рождества, что он уговаривает их побыть его семьей и встретить праздники вместе. Вот только это окажется не так уж и просто.

Любите Куперов (2015)

Как и многие другие семьи, огромный клан Куперов, состоящий из четырех поколений, решил собраться вместе за одним столом на Рождество. Но накануне праздника все они попали в абсурдные, смешные, курьезные и даже очень неприятные ситуации. И все это выльется в ссору, но никто не знает, к чему это проведет.

Рождественская история (2009)

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Замечательная анимационная лента, основанная на культовой повести Чарльза Диккенса, в центре сюжета которой - скупердяй по имени Скрудж, ненавидящий Рождество. Он презирал все, кроме денег, но однажды ему придется столкнуться с кое-чем мистическим, чтобы его жизнь полностью изменилась.

Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен (2006)

В одном маленьком городке глава обычной семьи решил перед зимними праздниками сотворить, казалось бы, невозможное - украсить дом так, чтобы иллюминацию было видно даже из космоса. Это может быть красиво и впечатляющие, но как отреагируют соседи, которым это лишь осложнит жизнь?

Чудо на 34-ой улице (1947)

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Прекрасный классический фильм, который подарит ощущение праздника и новогодне-рождественского волшебства. Главный герой - мужчина в возрасте, который идеально подходит на роль Санта Клауса, особенно, когда актер не смог выйти на работу. Со временем ему дают эту работу в супермаркете, а сам он, считающий, что дети должны быть счастливыми всегда, заявляет, что является настоящим Сантой и доставляет многим неприятности. Вот только сможет ли он что-то изменить такой правдой?

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