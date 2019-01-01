Кинопремьеры: Безумная свадьба 2, Кошки и Игра с огнем

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Кинопремьеры недели /Flickr

Последние фильмы этого года уже вышли в прокат в кинотеатрах по всей Украине. Здесь и долгожданная экранизация культового мюзикла, и продолжение украинской комедии и другие фильмы со знаменитыми актерами. Впереди - праздники, а за ними сразу же последуют новые фильмы 2020-го. Но пока стоит успеть сходить в кино, чтобы насладиться новинками декабря.

Кошки

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Культовый мюзикл теперь на больших экранах! В центре сюжета - кошки из племени избранных, собравшиеся на большой бал. Все они - самые разные и отличающиеся друг друга, но каждая из них по-своему уникальная и считает себя избранной.

Игра с огнем

Главный герой - командир элитной команды пожарных, который совсем недавно спас детей из горящего дома. Но пока они не найдут своих родителей именно он и его подопечные должны за ними следить. И это окажется для них сложнее, чем потушить пожар.

Безумная свадьба 2 (Скажене весілля 2)

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Сиквел нашумевшей украинской комедии, которая стала одной из самых кассовых в истории украинского кино. На этот раз в семью Середюков возвращается дочь, которая была в ссоре с привередливым отцом. И она тоже собирается выходить замуж! И прямо здесь, в доме родителей. Но чем будущий тесть не устроит главу семейства в этот раз?

Камуфляж и шпионаж

Ланс Стерлинг - непревзойденный шпион, равных которому нет. Его стиль отточен, как и все навыки, а вот Уолтер - гениальный изобретатель, но полная противоположность Ланса. Вот только однажды им придется научиться работать вместе, когда над миром нависла глобальная угроза.

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