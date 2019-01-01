ТОП-5 культовых фильмов на Новый Год

Поделись







Новогодние фильмы /Flickr

Суматоха, подарки, праздничный стол, украшения, поздравления - все это является неотъемлемой частью Нового Года. Но еще одной важной составляющей, без которой нельзя представить главный зимний праздник, является кино. Его можно смотреть в кругу друзей, родных, близких или даже наедине с самим собой. Главное - они дополняют невероятную атмосферу праздника, вне зависимости от того, в каком году выходили. И самые теплые чувства с позитивными эмоциями от просмотра таких картин гарантированы!

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 культовых фильмов, которые обязательны к просмотру на новогодние праздники.

Семьянин (2000)

Читай также: ТОП-5 классных фильмов, которые приблизят праздники

Знаменитая и превосходная картина о мужчине по имени Джек, который однажды встречает очередного Санту на улицах города. Вот только этот внезапным образом ставит его перед сложным выбором - быть президентом успешной компании и жить в роскоши или же стать простым семьянином.

Эльф (2003)

Когда-то давно один малыш решил спрятаться в мешке Санта Клауса, даже не подозревая, насколько сильно это изменит его жизнь. И вот он попал на Северный полюс, где его усыновил эльф. Но как он ни пытался прижиться в мире помощников Санты, это получалось не очень-то хорошо. Ведь главное - он слишком отличается от эльфов своей внешностью.

Эта замечательная жизнь (1947)

Читай также: ТОП-5 предновогодних сериалов

Без преувеличений, один из главнейших культовых фильмов на Новый Год и Рождество. В центре сюжета - честный и хороший мужчина по имени Джордж Бейли, на которого в канун праздников свалились проблемы, из-за чего он решил совершить самоубийство. И очевидно, что ему нужна помощь свыше. Небеса посылают к нему ангела-хранителя второго класса, который решает показать Джорджу мир, где не было бы его самого.

Подарок на Рождество (1996)

Уютная семейная комедия с Арнольдом Шварценеггером, в которой он играет любящего, но вечно занятого своей работой отца. И из-за своей забывчивости он вспоминает об обещанном подарке сыну, но уже слишком поздно, ведь вожделенную игрушку раскупили с полок всех магазинов. Но он должен во что бы то ни стало найти и сделать обещанный подарок на праздник!

Один дома (1990)

Читай также: ТОП-5 уютных фильмов с зимним настроением

Без замечательных приключений юного Кевина Маккалистера не обходится не один год. И хоть, возможно, кому-то этот фильм и поднадоел, но он стал неотъемлемой частью зимних праздников. Кстати говоря, Disney уже готовят новую версию этой истории, так что, возможно, она пополнит копилку любимых новогодних и рождественских фильмов.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые зарядят праздничным настроением