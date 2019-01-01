ТОП-5 семейных фильмов, которые идеально подойдут на День Святого Николая

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Фильмы на День Святого Николая /Facebook

Хорошее, уютное и доброе кино отлично подходит для того, чтобы собраться всей семьей или в кругу близких и отлично провести время вместе. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала пять таких фильмов, которые идеально подойдут на День Святого Николая и в любые другие праздники и свободные вечера.

Приключения S Николая (2018)

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Ко второкласснику, живущему в украинских Карпатах, в канун праздника приходит сам Святой Николай. Вот только это - злодей, а настоящему волшебнику нужна помощь. Поэтому мальчику и его друзьям нужно проявить смекалку, чтобы одолеть врага и спасти праздник.

Приключения Паддингтона 2 (2017)

Обаятельный, милый и очень воспитанный медвежонок Паддингтон оказывается однажды не в том месте в ненужное время, из-за чего оказывается в центре одной аферы, которую организовал один актер. Тот ищет сокровища, спрятанные по Лондону, а медведю и семейству, в котором он живет, придется разобраться с тем, что на них свалилось, а также раскрыть преступление.

Джуманджи: Зов джунглей (2017)

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Видеоигра под названием Джуманджи наполнена различными приключениями, опасными существами, ловушками и головоломками. И четверо подростков, решивших сыграть в нее, внезапно оказываются внутри игромира, перевоплотившись в своих персонажей. И теперь им нужно не просто найти выход, но и попытаться выжить здесь.

Сказки на ночь (2008)

Скиттер Бронсон - обычный мужчина, в жизни которого нет ничего особенного. Но однажды сестра просит посидеть его с племянниками, которые привыкли засыпать под сказки. И ему приходится придумать собственные невероятные истории. Вот только на следующих день они чудесным образом воплощаются в жизнь.

Аладдин (2019)

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Киноадаптация знаменитого мультфильма о воришке Аладдине, который влюбился в принцессу Жасмин. И однажды он находит одну волшебную лампу, внутри которой находится Джинн, исполняющий желания. Но за этой вещицей охотится и жестокий Джафар.

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