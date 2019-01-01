Кинопремьеры: Звездные Войны, Черное Рождество и украинское кино

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Кинопремьеры недели /Flickr

Пришло время предпоследних кинопремьер 2019-го года, многие из которых уж точно стоит смотреть на больших экранах. Здесь вам и последний эпизод Звездных Войн, и хоррор, и украинский фильм, и даже французская комедия. Так что самое время решать, на что сходить в кинотеатр в ближайшее время.

Звездные Войны: Скайуокер. Восход

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Девятый и финальный эпизод космической саги, начавшейся в 1977-ом году. Эпоха подходит к концу вместе с любимыми персонажами, зрелищными боями и перестрелками, увлекательной историей и многим другим. Какой вышла концовка, лучше всего увидеть самим, но можно и прочесть нашу рецензию, которую мы уже опубликовали.

Мое прекрасное лето с Софи

Наиме - юная девушка, живущая в Каннах. Этим летом она собирается найти собственный путь в этой жизни, но внезапно приезжает ее старшая кузина, которая берет от мира все, что может. И теперь главная героиня хочет быть похожей на нее.

Только чудо

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Украинский семейный и праздничный фильм об отце одного парня, который защищал свой городок от разрушительного льда. Здесь уже несколько лет царствует зима, но теперь мужчине нужен врач, который живет далеко. И, чтобы его отыскать и привезти сюда, сын отправляется в долгое приключение.

Черное Рождество

Закончился семестр в колледже, скоро Рождество, а значит, что грядут вечеринки и празднования. Но внезапно одна девушка из сестринства бесследно исчезает и, как оказалось, на охоту вышел загадочный убийца в маске. И кому теперь можно доверять?

Ранее сообщалось о том, что критики назвали Кристен Стюарт лучшей актрисой 2010-ых