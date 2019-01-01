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Фильмы о мутантах /Flickr

Люди и существа, чей организм подвергся самым необычным и даже сверхъестественным изменениям, в кинематографе зачастую обретают разрушительные способности или же наоборот - те, с которыми можно спасти мир. Часто за всей фантастической составляющей скрываются еще и актуальные вещи, которые перекликаются с реальным миром, а также эти ленты могут быть волнительными и визуально впечатляющими.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 зрелищных фильмов про мутантов.

Восстание планеты обезьян (2011)

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В центре сюжета - молодой ученый, который пытается изобрести новейшее лекарство от болезни Альцгеймера, экспериментируя с его результатами на обезьянах. Но однажды проявляется необычный побочный эффект, когда у приматов начинает значительно повышаться интеллект.

Черепашки-ниндзя (2014)

Легендарные герои вернулись в игровом кино, и теперь они снова живут в Нью-Йорке, который однажды начинает захватывать зловещий Шреддер. И именно эта четверка веселых человекоподобных черепах, владеющих разными видами боевых искусств и рукопашным оружием, поднимаются из канализации, чтобы помочь городу вместе с репортершей Эйприл.

Форма воды (2017)

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Оскароносная картина о немой уборщице, работающей в научной лаборатории. Однажды она узнает, что в секретном помещении хранят отловленного человека-амфибию, поэтому решает пробраться туда. Но между ними возникают чувства, и девушка вызывается спасти его, во что бы то ей ни стало.

Люди Икс: Первый класс (2011)

Блокбастер, который рассказывает о дружбе профессора Икс и Магнето, а также о том, как основалась легендарная школа мутантов-супергероев. И главное - к чему все это привело и как возник раскол между двумя товарищами.

Рэмпейдж (2018)

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Главный герой - ученый-приматолог, который воспитывает умного самца гориллы, но из-за одного эксперимента тот начинает мутировать в ужасного монстра, представляющего огромную угрозу. И ученый ставит за цель не только предотвратить катастрофу, но и спасти животное.

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