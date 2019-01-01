Переключиться на мобильную версию

ТОП-5 зрелищных фильмов про мутантов

Подборка лент про людей и существ, подвергшихся необычных изменениям
Поделись

Фильмы о мутантах
Фильмы о мутантах
/Flickr

Люди и существа, чей организм подвергся самым необычным и даже сверхъестественным изменениям, в кинематографе зачастую обретают разрушительные способности или же наоборот - те, с которыми можно спасти мир. Часто за всей фантастической составляющей скрываются еще и актуальные вещи, которые перекликаются с реальным миром, а также эти ленты могут быть волнительными и визуально впечатляющими.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 зрелищных фильмов про мутантов.

  1. Восстание планеты обезьян (2011)

Читай также: ТОП-5 фантастических драм

В центре сюжета - молодой ученый, который пытается изобрести новейшее лекарство от болезни Альцгеймера, экспериментируя с его результатами на обезьянах. Но однажды проявляется необычный побочный эффект, когда у приматов начинает значительно повышаться интеллект.

  1. Черепашки-ниндзя (2014)

Легендарные герои вернулись в игровом кино, и теперь они снова живут в Нью-Йорке, который однажды начинает захватывать зловещий Шреддер. И именно эта четверка веселых человекоподобных черепах, владеющих разными видами боевых искусств и рукопашным оружием, поднимаются из канализации, чтобы помочь городу вместе с репортершей Эйприл.

  1. Форма воды (2017)

Читай также: ТОП-5 великолепных фильмов Гильермо Дель Торо

Оскароносная картина о немой уборщице, работающей в научной лаборатории. Однажды она узнает, что в секретном помещении хранят отловленного человека-амфибию, поэтому решает пробраться туда. Но между ними возникают чувства, и девушка вызывается спасти его, во что бы то ей ни стало.

  1. Люди Икс: Первый класс (2011)

Блокбастер, который рассказывает о дружбе профессора Икс и Магнето, а также о том, как основалась легендарная школа мутантов-супергероев. И главное - к чему все это привело и как возник раскол между двумя товарищами.

  1. Рэмпейдж (2018)

Читай также: ТОП-5 классных фильмов про монстров

Главный герой - ученый-приматолог, который воспитывает умного самца гориллы, но из-за одного эксперимента тот начинает мутировать в ужасного монстра, представляющего огромную угрозу. И ученый ставит за цель не только предотвратить катастрофу, но и спасти животное.

Ранее мы писали о пяти лучших боевиках 2019 года

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Фильмы про мутантов Люди икс Восстание Планеты обезьян Рэмпейдж Форма воды Черепашки ниндзя Что посмотреть Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь