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Лучшие фильмы о школьниках из нашего детства

1 сентября - праздник даже для тех, кто с ходу и не вспомнит, сколько лет назад отзвенел его последний Первый звонок. Вспоминаем хорошее кино о школе.
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Лучшие фильмы о школьниках из нашего детства.
Лучшие фильмы о школьниках из нашего детства.

Гостья из будущего (1984-1984)

Самый популярный многосерийный детский телефильм в СССР. Девочка из будущего (Алиса) попадает в 1984 г., чтобы забрать у шестиклассника Коли Герасимова важную вещь (миелофон), которую он взял, случайно оказавшись в будущем. Алиса попадает в обычную советскую школу, где удивляет всех своими знаниями и способностями. Фильм, давший нам десятки цитат на все случаи жизни и песню Прекрасное далеко.

Доживем до понедельника (1968)

Три дня из жизни школы, от четверга до субботы. Молодая учительница английского приходит работать в школу, где училась когда-то она сама. В школе по-прежнему преподает учитель истории Илья Семенович (Вячеслав Тихонов), в которого она, как оказывается, влюблена с времен школьной скамьи и по сей день. Эта линия любви идет в фильме фоном – на переднем же плане обычные будни обычной школы: двоечники списывают, умный скромный мальчик любит недостижимую красавицу, на Илью Семеновича претендует злая училка русской литературы.

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Вам и не снилось (1981)

Школьники Рома и Юля любят друг друга откровенно и чисто, но их родители делают все, что возможно, чтобы они не были вместе. Фильм по книге Галины Щербаковой Роман и Юлька рассказывает о невозможности беспрепятственной детской любви – ей всегда помешают, не взрослые, так обстоятельства. Создатели фильма слегка пожалели зрителя – в книге Рома, протестуя против вмешательства в его любовь, прыгает из окна и погибает.

В моей смерти прошу винить Клаву К. (1979)

Фильм о любви, которая случается однажды – и навсегда. Герои встречаются в детском саду, он в нее влюбляется, она же просто с ним дружит – и так до школы, и в школе тоже так. В финале фильма, когда главный герой пытается все-таки устроить свою личную жизнь с другой девушкой, ему отказывают: «Ты всю жизнь будешь любить Клаву». На что он говорит: «Так не бывает». А ему отвечают: «Бывает».

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А если это любовь? (1961)

Ксения и Борис учатся в десятом классе, и любят друг друга. Они хотят делать это открыто, и не понимают, почему окружающие (на дворе строгие 60-е) воспринимают их отношения как преступление. Неожиданно смелый фильм для кинематографа того времени – невозможно представить, например, как в прокат выпустили фильм, в котором есть сцена беседы мамы с дочкой о половой жизни. В этом фильме дебютировали Андрей Миронов и Евгений Жариков.

Чучело (1983)

Драма Ролана Быкова о том, как же трудно быть непохожим на всех. Особенно впечатлительной девочке. Особенно в обычной школе. Шокирующий откровенный фильм о детской – и взрослой – жестокости, о первых ранах души, об умении остаться собой даже тогда, когда все от тебя отвернулись. Да, конечно, необходимо сказать о том, как хорошо играет 11-тилетняя Кристина Орбакайте. Но и работу Юрия Никулина – сыгравшего в этом фильме одну из своих самых серьезных, далеко не комедийных, ролей – тоже хочется отметить.

Первоклассница (1948)

Очень старый фильм – мальчики еще учатся отдельно от девочек. Капризная Маруся попадает в школу, где с помощью подруг и учительницы (в исполнении совершенно бесподобной Тамары Макаровой) учится всем полезным в жизни вещам, от прилежания и аккуратности до умения прийти на помощь другу. Добрый, невинный фильм, который, помимо всего прочего, интересен еще и возможностью нырнуть в быт 40-х годов.

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Приключения Электроника (1979)

Робот-андроид Электроник случайно встречается со своим живым прототипом – шестиклассником Сережей Сыроежкиным: мальчики похожи как две капли воды с той лишь разницей, что Электроник не умеет чувствовать, сопереживать и даже улыбаться. Большинство событий в фильме происходят в обычной советской школе. За песню Крылатые качели отдельный поклон.

Большая перемена (1972-1973)

Четырехсерийный телевизионный фильм о буднях вечерней школы: «ученики» днем вкалывают на заводе, а вечером собираются в классе под руководством Нестора Петровича (Михаил Кононов), который, на самом деле, даже младше некоторых своих учеников. С первой же серии становится понятно, что люди в принципе не умеют взрослеть. Попав за школьную парту, все мы превращаемся в детей, и снова возвращаемся к переживаниям юности.

Старик Хоттабыч (1956)

12-тилетний школьник Волька ибн Алеша идет в школу, и при помощи новоообретенного друга Хоттабыча сдает экзамен по географии. Прислушиваясь к своему новому приятелю, Волька убедительно рассказывает изумленному преподавательскому составу о том, что Индия «находится на самом краю земного диска, а с Севера и с Запада Индия граничит со страной, где проживают только одни плешивые люди».

 

Чудак из пятого «Б» (1972)

Экранизация повести детского писателя Владимира Железникова «Чудак из шестого “Б”». Действие картины разворачивается в пионерском лагере. Пятиклассник Боря становится вожатым детской группы. Мальчик не хочет возиться с малышами, но вскоре он полюбил свою работу. Боря заботится о детишках и отвечает на бесконечные нелепые вопросы. 

Чужие письма (1975)

Девятиклассница Зина выросла в неблагополучной семье. Ее учительница Вера Ивановна, пожалев девочку, забирает ее к себе в дом. Зина привязывается к учительнице и решает, что она может вмешиваться в ее жизнь.

Магия чёрная и белая (1983)

Два сорванца — Сева и Витя — терроризируют всю школу. Их проказам нет конца, эти двое постоянно что-нибудь придумывают. И ни один человек не может их вразумить, заставить вести себя как следует. Все меняется, когда в их класс приходит новенькая ученица. Намечается поход всем классом на природу, и девочка предлагает оставить Севу и Витю дома, если те не смогут придумать себе постоянное занятие. Парни начинают думать. Они пробуют заниматься музыкой, собирать марки, выращивать растения. Но все им не по душе. В конце концов, им в руки попадается учебник для фокусников.  

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