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Как отреагировали соцсети на нового гостя в шоу вДудь

Интервью Дудю на этот раз дал комик Ваня Усович
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вДудь
вДудь
/Скриншот с YouTube

На YouTube-канале вДудь вышло новое интервью, которое провел журналист Юрий Дудь. На этот раз гостем шоу стал популярный белорусский комик Ваня Усович.

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В ходе интервью комик рассказал о своей психических заболеваниях, о продуктивности, о связах с девушками, о выступлениях, о заработке, а также о протестах в Беларуси и отношении к Лукашенко. Кроме этого, он ответил на вопросы о сексе, плагиате, провокационных шутках, отношении к смерти и о чтении книг.

Некоторые зрители написали, что их затянуло интервью и понравился Усович в качестве интервьюируемого. Однако другим выпуск не пришелся по душе, так они посчитали комика глупым и неглубоким человеком. Комментаторы также написали, что жалеют о просмотре, но другие похвалили гостя за его взгляды и смелость.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Выпуск шоу вДудь с Ваней Усовичем за два дня набрал более 5,5 миллионов просмотров, 293 тысячи лайков и 16 тыс дизлайков. Ролик занял 3-е место в трендах украинского YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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вДудь Юрий Дудь интервью стендап юмор Ваня Усович тренды YouTube Все теги
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