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Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП - СМИ

Об этом рассказал адвокат семьи погибшего
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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
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Знаменитый российский актер Михаил Ефремов, устроивший в июне смертельное ДТП в центре Москвы, не захотел признавать свою вину в случившемся. Такое заявлением, по словам адвоката потерпевших Александра Добровинского, зафиксировано в материалах дела. Об этом сообщает Interfax.

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"Сначала признавал, а потом отказался", - рассказал Добровинский. Адвокат добавил, что актер не принес извинений семье жертвы, а также не предлагал им денежной компенсации. По его словам, к Ефремову уже подготовлены три гражданских иска.

Стоит отметить, что в среду, 29 июля, должно было состояться слушание в суде по делу Михаила Ефремова. Однако его перенесли на 30 июля из-за отсутствия адвоката актера по уважительным причинам.

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