Украинские звезды заработали 766 млн гривен за 2019 год
Одна из телеведущих задекларировала 261,6 млн грн
Сколько заработали украинские звезды/facebook.com/Olegg.Vynnyk.official/
На официальном сайте Государственной налоговой службы появилась информация о заработке украинских звезд за 2019-ый год. Всего селебритиз задекларировали около 766 миллионов гривен.
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Известно, что знаменитости обязаны подать декларации о доходах, если они официально зарегистрированы как частные предприниматели. Таковыми являются многие спортсмены, ведущие, певцы, актеры и другие.
Самую крупную сумму задекларировала украинская телеведущая, имя которой не раскрывается - 261,6 миллионов гривен. Один футболит заработал за год 24,5 млн грн, а певец - 15,3 млн грн.
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