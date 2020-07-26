"Вялые и слабые": Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом COVID-19

Об этом блогерша написала у себя в Instagram

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Ивлеева и Элджей /instagram.com/_agentgirl_

Популярная телеведущая и блогерша Настя Ивлеева призналась, что вместе со своим супругом, рэпером Элджеем, заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом звезда написала в Instagram.

"Я и мой муж заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!", - заявила Ивлеева.

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В следующей публикации ведущая написала о том, что не знает, существует ли коронавирус на самом деле, однако транслирует лишь диагноз, которые поставили врачи. По ее словам, все началось с недомогания, они пили с мужем противовирусные препараты, после чего появилась потеря вкуса.

"В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники. Что принимать и как, мы знаем!", - подытожила знаменитость.

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