Дурнев высмеял правила Ольги Фреймут, Викторию Боню и Руки-Базуки

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Дурнев смотрит сторис /instagram.com/aleksey_durnev/

На YouTube-канале украинского блогера и шоумена Алексея Дурнева вышел новый выпуск популярного юмористического шоу Дурнев Смотрит Сторис. Это уже 54-ый ролик в данной рубрике.

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Под юмористический прицел Дурнева на этот раз попали Instagram-сторис Инстасамки, Александра Боброва, Вероны, Виктории Бони, Богдана Буше, Оксаны Овсепян, Кирилла Терешина (Руки-Базуки) и другие. Кроме этого, Алексей в выпуске высмеял Ольгу Фреймут, которая давала советы по этикету в Instagram.

Пятьдесят четвертый выпуск шоу Дурнев Смотрит Сторис набрал более 410 тысяч просмотров и 20 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев и Alyona Alyona оценили легендарный ресторан украинской кухни