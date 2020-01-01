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Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь

Гостями нового эпизода программы стал дуэт IC3PEAK
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вДудь и IC3PEAK
вДудь и IC3PEAK
/Скриншот с YouTube

На YouTube появился новый выпуск программы Юрия Дудя под названием вДудь. На этот раз гостями стала популярная группа IC3PEAK, в состав которой входят Настя Креслина и Николай Костылев.

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В ходе полуторачасового интервью участники дуэта рассказали о том, почему они живут на природе, о домашнем насилии, о песнях и акциях, об исполнении на английском языке, об отношении к современной России, о претензиях, о реакции их родителей на их творчество, а также о заработке. Кроме этого, музыканты ответили на вопросы о поддержке ЛГБТ-сообщества, о феминизме, своих образах, о хитах, смерти, депрессии и лучших музыкантах.

В комментариях зрители отметили, что им понравились гости ролика, что они поменяли мнение о них, которое было раньше, а также похвалили проделанную работу самого Юрия Дудя. Кроме этого, некоторым понравились IC3PEAK как личности, однако не пришлось по душе их творчество и то, что они постоянно находятся в образах.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

За сутки выпуск вДудя с группой IC3PEAK набрал больше 2,2 миллионов просмотров, 136 тыс лайков и 18 тыс дизлайков, попав в тренды украинского YouTube.

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вДудь Юрий Дудь Ic3peak интервью реакция соцсетей тренды YouTube Все теги
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