Дурнев жестко высмеял Гордона, Киркорова и нардепа Тищенко

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Дурнев смотрит сторис /instagram.com/aleksey_durnev/

На YouTube-канале украинского шоумена и блогера Алексея Дурнев вышел новый выпуск развлекательного шоу Дурнев Смотрит Сторис. Он снова посмеялся над звездами, политиками и блогерами.

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Первым в списке обозреваемых стал Дмитрий Гордон, показавший часть своих тренировок. Также Алексей высмеял Instagram-сторис Паши Техника, Ирины Слюнько, Елены Филоновой, Филиппа Киркорова, Кирилла Терешина, Виктории Бони, Моргенштерна и других. Кроме этого, он посмотрел очередные новости о народном депутате Николае Тищенко, в сторону которого тоже отпустил немало шуток.

Пятьдесят третий выпуск шоу Дурнев Смотрит Сторис за сутки набрал более 250 тысяч просмотров и 15 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на новый выпуск Вечернего Квартала