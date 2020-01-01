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Как отреагировали соцсети на новый выпуск Вечернего Квартала

Новый выпуск шоу вышел на YouTube-канале Квартала 95
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Вечерний Квартал
Вечерний Квартал
/facebook.com/kvartal95/

На YouTube-канале студии Квартал 95 вышел новый выпуск популярного украинского юмористического шоу Вечерний Квартал. Он был снят в условиях действующего карантина без зрителей, однако их добавили при монтаже.

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В ходе концерта знаменитые комики показали номера о коронавирусе, докторе Комаровском, о семейных неурядицах во время самоизоляции, о потолстевшей на карантине балерине и о чиновниках и политиках. В выпуске также приняли участие звездные гости, среди которых Monatik, Екатерина Кухар, Сергей Бабкин и стендап-комик Бекир Мамедиев.

В комментариях зрители написали, что этот выпуск вышел лучше предыдущего, похвалили номера и песни, а также отметили те, что им больше всего пришлись по душе. Однако некоторым не понравились новые шутки кварталовцев, тема карантина в концерте и отсутствие номеров про президента Зеленского.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Новый выпуск шоу Вечерний Квартал посмотрели более 540 тысяч раз, а также поставили 9 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что MONATIK и Вера Брежнева выпустили яркий клип

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Квартал 95 Вечерний Квартал новый выпуск юмор Евгений Кошевой Владимир Зеленский тренды YouTube Все теги
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