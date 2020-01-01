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"Была уязвима": Джоан Роулинг призналась, что пережила сексуальное насилие

По словам писательницы, это произошло в ее 20-ые
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Джоан Роулинг
Джоан Роулинг
/Getty Images

Знаменитая британская писательница и создательница Гарри Поттера Джоан Роулинг призналась, что однажды стала жертвой сексуального насилия. Об этом сообщает издание The Telegraph.

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По ее словам, это произошло много лет назад, а насильник, имя которого она не стала раскрывать, воспользовался ее уязвимостью и положением.

"Я провела большую часть субботы в очень темном месте в моей голове, поскольку воспоминания о серьезном сексуальном насилии, которое я перенесла в свои 20-ые, вернулись. Это нападение произошло тогда, когда я была уязвима, а человек воспользовался возможностью. Я не могу это стереть из памяти", - призналась Роулинг.

Напомним, что последним вышедшим фильмом по произведениям Джоан Роулинг стали Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда.

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Джоан Роулинг сексуальное насилие насилие признание Гарри Поттер Фантастические твари писательница Все теги
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