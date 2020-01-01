Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь

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вДудь /Скриншот с YouTube

Журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал новый выпуск своего шоу вДудь на YouTube. На этот раз двухчасовой ролик посвящен Камчатке - полуострову, про который, по словам ведущего, забыли.

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В выпуске Дудь взял интервью у нескольких разных людей, с которыми поговорил о жизни на Камчатке, о работе врачом с низкой зарплатой, об изучении вулканов, об эйфории, о грустных достопримечательностях полуострова, о серфинге, о том, почему оттуда уезжают люди, и о губернаторе. Также в видео рассказывается об отличиях от Ирландии, о животных, о том, как спуститься в кратер вулкана, о страшной авиакатастрофе одного из интервьюируемых, о зарплатах, стоимости приезда съемочной группы, дороге, которую сделали для приезда Дмитрия Медведева, домах без ремонтов и о будущем Камчатки.

Зрители в комментариях сообщили, что пришли в восторг от фильма - от показанных видов до разоблачения власти. Некоторые похвалили операторов, а также самого Юрия Дудя за проделанную работу. Также люди высказались о своих эмоциях после увиденного и о людях, принявших участие в выпуске.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск шоу вДудь о Камчатке за сутки набрал 2 миллиона просмотров, 219 тысяч лайков и 6 тысяч дизлайков. Ролик также попал в ТОП трендов украинского YouTube.

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