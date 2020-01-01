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"Больше русских": Майкл Щур раскрыл правду про YouTube-каналы Гордона и Шария

В новом выпуске шоу #@)₴?$0
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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0
Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0
/Скриншот с YouTube

На YouTube состоялась премьера тридцать пятого выпуска популярного украинского шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром. За несколько часов он попал в тренды видеохостинга.

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Одной из тем ролика стала YouTube-деятельность журналиста Дмитрия Гордона, который получил золотую кнопку за один миллион подписчиков. Ведущие программы с помощью сервиса Tubular, который является партнером видеохостинга, рассекретили, что на обоих каналах Гордона преобладает количество зрителей из России (44% и 49%) над украинской аудиторией (30% и 23%). Такая статистика была раскрыта в противовес ложным данным, которые можно найти на Facebook. А вот канал Анатолия Шария по данным Tubular смотрит 43% людей из Украины и 39% из России.

Кроме этого, в выпуске рассказали о походе Андрея Богдана в зоопарк, о самом большой фейке в истории музыки, о новом романе Джоан Роулинг, насилии в Кагарлыке, препаратах против коронавируса, а также об украинском режиссере, который у себя в комнате снял короткометражный супергеройский фильм.

Новый выпуск программы #@)₴?$0 с Майклом Щуром за сутки набрал более 200 тысяч просмотров, а также попал на 7-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona взорвала YouTube мощным и эмоциональным клипом

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Майкл Щур Телебачення Торонто Дмитрий Гордон Шарий Андрей Богдан Джоан Роулинг критика юмор новости тренды YouTube Все теги
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