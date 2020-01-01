Переключиться на мобильную версию

Редкие фото с голой Мэрилин Монро продадут на аукционе в Сети

Всего представлено десять снимков
Поделись

Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
/Twitter

На сайте аукционного дома Nate D. Sanders появились новые лоты с редкостными фотографиями знаменитой кинозвезды и модели Мэрилин Монро. На одном из них актриса запечатлена топлес.

Читай также: Софи Тернер снялась обнаженной в новом сериале

Серия состоит из десяти снимков, на которых Монро предстала в сексуальных позах, в откровенных нарядах, а также с обнаженной грудью. Стартовая цена снимка с актрисой топлес, который также подписан основателем Playboy Хью Хефнером - четыре тысячи долларов, остальных - от одной тысячи.

Вышеупомянутое фото было сделано в 1946-ом году, а впервые его опубликовали в журнале Playboy в 1987-ом - к 25-ой годовщине смерти Мэрилин. Его автором был фотограф Эрл Моран. Остальные снимки сделал Андре де Динес.

Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов отказалась сниматься обнаженной

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Мэрилин Монро Мэрили Монро Топлес обнаженная Мэрилин Монро редкие снимки Мэрилин Монро Playboy Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь