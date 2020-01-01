Редкие фото с голой Мэрилин Монро продадут на аукционе в Сети

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Мэрилин Монро /Twitter

На сайте аукционного дома Nate D. Sanders появились новые лоты с редкостными фотографиями знаменитой кинозвезды и модели Мэрилин Монро. На одном из них актриса запечатлена топлес.

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Серия состоит из десяти снимков, на которых Монро предстала в сексуальных позах, в откровенных нарядах, а также с обнаженной грудью. Стартовая цена снимка с актрисой топлес, который также подписан основателем Playboy Хью Хефнером - четыре тысячи долларов, остальных - от одной тысячи.

Вышеупомянутое фото было сделано в 1946-ом году, а впервые его опубликовали в журнале Playboy в 1987-ом - к 25-ой годовщине смерти Мэрилин. Его автором был фотограф Эрл Моран. Остальные снимки сделал Андре де Динес.

Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов отказалась сниматься обнаженной