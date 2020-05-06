"Маевка в больнице": У комика Дяди Жоры случился инсульт

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Дядя Жора /instagram.com/dyadya_jora

Популярный украинский комик и шоумен Дядя Жора (наст. имя - Вадим Мичковский) был срочно госпитализирован. Как он рассказал на своей страничке в Instagram, у него случился инсульт.

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По словам 44-летнего шоумена, сейчас он себя чувствует намного лучше, однако до этого даже не подозревал, что с ним может произойти подобное. Причина в том, что он ведет здоровый образ жизни, однако изнурял свой организм из-за рабочих моментов. "Все было хорошо ... как обычно... но, вечером появилась странная штука ... Аля, двоится в глаза, сбился прицел и сильная головная боль, которая не прошла на следующее утро", - рассказал он о предшествующем инсульту самочувствии.

"Короче, загнался немного. Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, дня мне не хватало, ночью сидел на компе до 3... ежедневно… дорабатывал, то что не успел днем. Выходные - выступления, гастроли, ивенты, проекты ... с дороги на праздник, с праздника в дорогу", - дополнил Дядя Жора.

Он также посоветовал своим подписчикам вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем, а также заниматься спортом для того, чтобы избежать подобных недугов.

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