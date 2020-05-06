"Маевка в больнице": У комика Дяди Жоры случился инсульт
Популярный украинский комик и шоумен Дядя Жора (наст. имя - Вадим Мичковский) был срочно госпитализирован. Как он рассказал на своей страничке в Instagram, у него случился инсульт.
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По словам 44-летнего шоумена, сейчас он себя чувствует намного лучше, однако до этого даже не подозревал, что с ним может произойти подобное. Причина в том, что он ведет здоровый образ жизни, однако изнурял свой организм из-за рабочих моментов. "Все было хорошо ... как обычно... но, вечером появилась странная штука ... Аля, двоится в глаза, сбился прицел и сильная головная боль, которая не прошла на следующее утро", - рассказал он о предшествующем инсульту самочувствии.
"Короче, загнался немного. Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, дня мне не хватало, ночью сидел на компе до 3... ежедневно… дорабатывал, то что не успел днем. Выходные - выступления, гастроли, ивенты, проекты ... с дороги на праздник, с праздника в дорогу", - дополнил Дядя Жора.
МОЯ МАЁВКА В БОЛЬНИЦЕ! Всем привет!😉 Долго думал писать этот пост или нет... как-то хотелось чтобы все прошло по-тихому ... но, все-таки решил поделиться с Вами и я очень надеюсь, что это будет полезным для многих и будет повод задуматься, сделать выводы и правильные решения, чтобы не допустить подобное... не дай Бог! Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта 🤦♂️😳 в твои 44, здоровый мужик ... полон сил и энергии, живчик🔥 (не напиток☝️), трудоголик на 150%, спортсмен-качок (по своей собственной версии😂), не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни (почти 😊)... я бы поржал😂 и не поверил... как минимум Но, сука, никто не ожидал такой нежданчик!!! И я в первую очередь! Да, я не то что не ожидал, я просто ох...ел! 🤷♂️😳😊 когда после МРТ мне озвучили и расшифровали диагноз . В двух словах, пару дней назад ... все было хорошо ... как обычно... но, вечером появилась странная штука ... Аля, двоится в глаза 👀 сбился прицел🤪и сильная головная боль, которая не прошла на следующее утро. Утром я уже немного кипишнул и с волшебного пенделя Наташи пошёл в больницу. И почти ничего не предвещало беды, до результатов МРТ😕. Ось така х...я, малята!🤷♂️😊 Короче, загнался немного. Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, дня мне не хватало, ночью сидел на компе до 3...ежедневно.. дорабатывал, то что не успел днём. Выходные- выступления, гастроли, ивенты, проекты ... с дороги на праздник, с праздника в дорогу..(до карантина конечно😊) вечная гонка! Мы все куда-то гонимся, ты хочешь успеть все, ты нагружаешь себя максимум, чтоб аж вентилятор из жопы выпадал... а пока он выпадает.. ты вставляешь себе ещё пару задач, а что?.. ведь появилось пару свободных минут и их нужно эффективно использовать🤷♂️😉😂... нужно же ебаш...ить, нужно ведь заработать все деньги мира, запустить все проекты, набрать всех сотрудников, организовать все ивенты... думать про все и про всех...все контролировать... С одной стороны все правильно- нужно реализовывать себя, нужно обеспечивать семью, нужно работать и давать работу, крутиться и тд ... с др стороны.... Продолжение в коментах ⬇️ #дядяжора #будьтездоровы
Он также посоветовал своим подписчикам вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем, а также заниматься спортом для того, чтобы избежать подобных недугов.
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