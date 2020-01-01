Дурнев и Дядя Жора жестко раскритиковали киевский ресторан

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Еда Дурнева с Дядей Жорой /Скриншот с YouTube

Новый выпуск юмористическо-обозревательного шоу Еда Дурнева с ведущим Алексеем Дурневым уже вышел на YouTube. Компанию в дегустации и оценивании еды ему составил украинский шоумен и комик Дядя Жора.

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В этот раз полуторачасовой ролик был посвящен сети ресторанов L`KAFA, которые находятся в Киеве. Алексей заказал на дом пиццу, хачапури, салаты, супы, картошку с селедкой, куриные крылья и другое. Шоумены попробовали все блюда, дав каждому оценку. Однако почти всю еду из вышеупомянутого заведения Дурнев и Дядя Жора резко раскритиковали за вкус, внешний вид, подачу, обвешивание и прочие недочеты.

Пятый выпуск рубрики Еда Дурнева с Дядей Жорой уже набрал более 290 тысяч просмотров, 15 тыс лайков и менее тысячи дизлайков на YouTube.

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