Попавшая в скандал Регина Тодоренко придумала, как уладить инцидент

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Регина Тодоренко /instagram.com/reginatodorenko

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая в данный момент проживает и строит карьеру в России, совсем недавно попала в скандал, связанный с ее высказыванием о домашнем насилии. Теперь же она нашла выход из ситуации, решив снять серию тематических программ, посвященных вышеупомянутой проблеме.

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Как сообщает издание Super, выпуском о домашнем насилии Тодоренко подготовит несколько. В первом из них должна была сняться блогерша-феминистка Александра Митрошенко, однако перед началом работы ей позвонил продюсер ведущей и отменил встречу.

Также стоит отметить, что выход первого выпуска запланирован уже на 1-ое мая.

Напомним, что скандал вокруг Регины Тодоренко разгорелся из-за ее высказывания на тему домашнего насилия: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, что он тебя ударил?". Это возмутило не только ее фанатов, но и многих публичных личностей. Кроме этого, российский журнал Glamour лишил ведущую звания Женщина Года, а также с ней приостановили сотрудничество крупные бренды. После этого Тодоренко неоднократно извинялась за свои слова, а также заявляла, что она против домашнего насилия.

Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк стала жертвой мошенников