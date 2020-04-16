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Экшен без спецэффектов: Том Харди опубликовал видео со съемок Венома

Актер показал, как снимали одну из битв в фильме
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Веном
Веном
/Flickr

Британский актер Том Харди опубликован в своем Instagram новый ролик. На нем запечатлен съемочный процесс одной из битв в первой части фильма Веном, на котором актеры выглядят нелепо из-за отсутствия спецэффектов.

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На видеозаписи видно, как актер дерется с Ризом Ахмедом. "Совсем не нелепое видео со съемок, записанное Келли Марсел. Веном 1, основы физического театра", - подписал ролик Харди.

Напомним, что фильм Веном вышел в 2018-ом году. Вторая часть ожидается 1-го октября 2020-го.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер фильма про Аль Капоне с Томом Харди

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