Экшен без спецэффектов: Том Харди опубликовал видео со съемок Венома
Актер показал, как снимали одну из битв в фильме
Веном/Flickr
Британский актер Том Харди опубликован в своем Instagram новый ролик. На нем запечатлен съемочный процесс одной из битв в первой части фильма Веном, на котором актеры выглядят нелепо из-за отсутствия спецэффектов.
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На видеозаписи видно, как актер дерется с Ризом Ахмедом. "Совсем не нелепое видео со съемок, записанное Келли Марсел. Веном 1, основы физического театра", - подписал ролик Харди.
Напомним, что фильм Веном вышел в 2018-ом году. Вторая часть ожидается 1-го октября 2020-го.
Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер фильма про Аль Капоне с Томом Харди