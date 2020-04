Написавшая Гарри Поттера Джоан Роулинг заявила, что подхватила коронавирус

Популярная писательница Джоан Роулинг, написавшая серию книг о Гарри Поттере, написала в своем Twitter-аккаунте, что подхватила коронавирус.

По ее словам, в течение двух последних недель у нее были все симптомы Covid-19, однако в больницу при этом она не обратилась, а также не сделала тест на вирус. Лечения она проходила дома под присмотром супруга, который является врачом. Она лечила симптомы, а сейчас заявляет, что полностью поборола коронавирус.

В публикации Роулинг также поделилась видео, на котором британский врач показывает технику дыхания, которая может помочь людям, заразившимся Covid-19, и тем, кто хочет предупредить болезнь.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube