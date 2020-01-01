Как отреагировали соцсети на новый выпуск Вечернего Квартала

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Вечерний Квартал /Скриншот с YouTube

Студия Квартал 95 представила новый карантинный выпуск популярного юмористического шоу Вечерний Квартал. Съемки снова прошли без зрителей (их добавили на монтаже), а помимо всех актеров проекта в концерте приняли участие и звезды украинского шоу-бизнеса.

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В новом выпуске показали юмористические номера о том, как Лукашенко дает советы Зеленскому, о весенних посадках, о Петре Порошенко, об отце, сын которого наконец-то съехал, о сербском шоу со Златой Огневич, об отношениях мужа и жены во время карантина, об Укрзализныце, о столовой Верховной Рады, а также не обошлось и без традиционных песенных номеров.

Комментаторы под выпуском написали, что им понравилось выпуск, однако другим показалось, что юмористы недостаточно жестко шутят. Их все же похвалили за то, что они продолжают творить на карантине, а также отдельно позитивно высказались о финальной песне. Некоторые даже отметили, что давно не видели таких качественных концертов от кварталовцев.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск Вечернего Квартала набрал более 500 тысяч просмотров на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Потап и Позитив неожиданно удивили новым YouTube-шоу