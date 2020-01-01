Молчание прервано: Анастасия Заворотнюк начала общаться с фанатами

Актриса ответила в Сети на поздравления с Днем рождения

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Анастасия Заворотнюк /instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk/

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже долгое время борется раком, наконец-то прервала молчание в Сети. В свой День рождения, 3 апреля, она сделала репост поздравление с странички в Instagram, которая ведется ее родственниками, а также ответила на комментарии подписчиков.

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Поздравление под постом актрисе оставили и ее фанаты, и звездные подписчики. Заворотнюк ответила многим из них, поблагодарив за теплые слова. Стоит отметить, что она впервые прервала молчание в соцсетях после того, как осенью 2019-го стало известно о ее недуге.

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