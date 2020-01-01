Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь

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вДудь /Скриншот с YouTube

В Сети появился свежий выпуск популярного шоу вДудь. На этот журналист Юрий Дудь взял большое интервью у участников группы Anacondaz - Артема, Сеги и Ильи.

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В ходе выпуска Дудь обсудил с артистами их концерты и употребление во время туров спиртных напитков, обложку нового альбома, священные и запретные темы, отказ от зарплаты в 3500 евро, отношения России и Украины, песни о политике, современное искусство и сходство Anacondaz с Игги Попом. Также музыканты рассказали в интервью о российских рок-звездах, об отношениях с родителями, о политической весне, своем заработке и выборе между рэпом и роком.

Зрители в комментариях под роликом отметили, что именно за такими ребята, как Анакондаз, стоит будущее, а также то, что у них светлые головы. Многие также написали, что ждали выпуска именно с этой группой, а некоторые только впервые их для себя открыли. Кроме этого, похвалили и саму работу Юрия Дудя над интервью, подчеркнув, что было интересно смотреть все, и даже рекламу.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск шоу вДудь с группой Anacondaz за сутки набрал более 2,3 миллионов просмотров, 115 тыс лайков и 9 тыс дизлайков. Ролик попал в тренды украинского YouTube.

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