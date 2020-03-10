Экстремально: Джаред Лето взобрался на верхушку Рыбальского моста в Киеве
Голливудский актер и музыкант Джаред Лето, которому, судя по всему, нравится заниматься экстримом, на этот раз решил покорить Рыбальский мост в Киеве. Он забрался на самую его верхушку, где сделал сэлфи, опубликовав его в соцсетях.
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Актер признался в любви к киевским мостам, а на месте заброшенного Рыбальского предложил открыть новый парк в свою честь.
"Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев - это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto - звучит неплохо", - написал Лето в публикации.
One of my favorite things about going to Kyiv is all the bridges I get to climb. I heard they’re shutting down this rusty old bridge they’ve been working on for 20 years…it’s kind of a cool place and a lot of people like to spend time there, maybe they could make it into a park? Park L’єto has a nice ring to it 🤣
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