Экстремально: Джаред Лето взобрался на верхушку Рыбальского моста в Киеве

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Джаред Лето /Getty Images

Голливудский актер и музыкант Джаред Лето, которому, судя по всему, нравится заниматься экстримом, на этот раз решил покорить Рыбальский мост в Киеве. Он забрался на самую его верхушку, где сделал сэлфи, опубликовав его в соцсетях.

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Актер признался в любви к киевским мостам, а на месте заброшенного Рыбальского предложил открыть новый парк в свою честь.

"Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев - это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto - звучит неплохо", - написал Лето в публикации.

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