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"Минус 46 кг": Елена Степаненко резко похудела и удивила фанатов

Экс-супруга Петросяна впервые за долгое время появилась на публике
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Петросян и Степаненко
Петросян и Степаненко
/Facebook

Популярная артистка разговорного жанра и экс-супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко долго время не появлялась на публике после разрыва с мужем. Однако теперь ее заметили на съемках концерта с измененной внешностью.

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Фотографией с 66-летней Степаненко поделился в соцсетях Сергей Дроботенко. На снимке можно заметить, как она похудела, что подчеркнули и фанаты знаменитости, написавшие, что она стала моложе выглядеть. По данным росс-СМИ, Елене удалось избавиться от 46 килограмм.

Похудевшая Елена Степаненко
Похудевшая Елена Степаненко
/instagram.com/s.a.drobotenko/

Ранее сообщалось о том, что Сильвестр Сталлоне удивил фанатов сменой внешности

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