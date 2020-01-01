"Минус 46 кг": Елена Степаненко резко похудела и удивила фанатов

Экс-супруга Петросяна впервые за долгое время появилась на публике

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Петросян и Степаненко /Facebook

Популярная артистка разговорного жанра и экс-супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко долго время не появлялась на публике после разрыва с мужем. Однако теперь ее заметили на съемках концерта с измененной внешностью.

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Фотографией с 66-летней Степаненко поделился в соцсетях Сергей Дроботенко. На снимке можно заметить, как она похудела, что подчеркнули и фанаты знаменитости, написавшие, что она стала моложе выглядеть. По данным росс-СМИ, Елене удалось избавиться от 46 килограмм.

Похудевшая Елена Степаненко /instagram.com/s.a.drobotenko/

Ранее сообщалось о том, что Сильвестр Сталлоне удивил фанатов сменой внешности