"Внесу яркие краски": Сергей Шнуров ушел в российскую политику

Поделись







Сергей Шнуров /instagram.com/shnurovs

Популярный музыкант и лидер группы Ленинград Сергей Шнуров решил изменить свой род деятельность, отправившись на поприще российской политики. Артиста приняли в Партию роста, в которой ее лидер Борис Титов дал ему первое место в списке.

Как сообщают российские СМИ, Шнуров намерен баллотироваться от вышеупомянутой партии в Госдуму в 2021-ом году.

Читай также: Шнуров высмеял умершего священника Чаплина

"Жизнь моя завернулась таким странным поворотом, помаячила мне в виде Партии роста. И мне кажется, что я вам пригожусь. Совершенно точно, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей", - прокомментировал новость сам музыкант.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Шнуров написал стих о пользе коронавируса