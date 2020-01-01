Как отреагировали соцсети на выпуск вДудя с летописцем Путина

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вДудь /Скриншот с YouTube

В Сети появился новый выпуск программы вДудь с журналистом Юрием Дудем, и на этот раз это классическое интервью. Гостем стал Андрей Колесников - корреспондент издательского дома Коммерсантъ, который двадцать лет подряд пишет о Путине.

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В ходе более, чем часового интервью Дудь поговорил с Колесниковым о его тексте про русское безумие, о заработке, о критике власти, о цензуре в России, о выборах, о свободе в СМИ, о правлении Путина, о том, является ли Россия несвободной страной, а также о пропаганде, о Владимире Соловьеве, об украинских президентах (о Порошенко и Зеленском) и многом другом.

В комментариях зрители высоко оценили сам выпуск и проделанную над ним работу, однако жестко раскритиковали самого гостя. Людям не понравилось наличие у того слов-паразитов, а также постоянные оправдания. Кроме этого, его назвали отвратительным и лживым человеком, а также некоторые заявили, что не смогли до конца досмотреть интервью.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск вДудя с Колесниковым набрал за сутки 3,2 миллиона просмотров, 120 тыс лайков и 43 тыс дизлайков, попав в тренды украинского YouTube.

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